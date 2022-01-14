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Сотрудница российского банка похитила из хранилища 25 миллионов рублей

В Набережных Челнах сотрудница банка похитила 25 миллионов рублей, а затем вернула деньги

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Набережных Челнах сотрудница вынесла 25 миллионов рублей из хранилища банка, а затем призналась во всем службе безопасности учреждения. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, инцидент произошел в конце декабря 2021 года в отделении банка в поселке ГЭС. Факт похищения остался незамеченным, однако накануне Нового года женщина призналась во всем коллегам и вернула деньги.

После этого сотрудники финансовой организации сообщили о случившемся в полицию. Выяснилось, что у похитительницы была подельница. На обеих россиянок в полиции завели уголовное дело.

16 декабря 2021 года сообщалось, что Ачинский городской суд арестовал кассиршу, обвиняемую в краже 23 миллионов рублей из отделения банка.

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Елизавета Новикова
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