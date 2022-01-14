Белла Хадид показала фигуру в нижнем белье и взволновала фанатов

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась бекстейджем со съемки рекламы нижнего белья бренда Victoria’s Secret и взволновала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

25-летнюю манекенщицу запечатлели на красном фоне с распущенными волосами и нюдовым макияжем. Она показала свою фигуру, сидя в черном комплекте белья и туфлях-лодочках на каблуках такого же цвета. Ее образ дополнили крупные висячие серьги и пояс на талии со стразами. Известно, что автором съемки выступила фотограф Зои Гроссман (Zoey Grossman).

«Мое тело — мой храм», — подписала знаменитость пост, который набрал больше 490 тысяч лайков. Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях под постом. «Ты в действительности ангел», «Сногсшибательная», «Самый красивый человек на планете», «Тело мечты», «Боже, очень сексуально», — высказывались они.

Ранее в январе Белла Хадид снялась без белья в оголяющем грудь платье. Модель сфотографировалась в студии в зеркало в одежде люксового бренда Givenchy. Знаменитость снялась в облегающем мини-платье телесного цвета из прозрачной ткани. При этом на размещенных кадрах видно, что Хадид позирует без нижнего белья.