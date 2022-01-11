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Белла Хадид снялась без белья в оголяющем грудь платье

Супермодель Белла Хадид сфотографировалась в прозрачном платье Givenchy без белья

Фото: @bellahadid

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид поделилась бекстейджем со съемки рекламы напитков Kin Euphorics. Сторис появились на ее странице в Instagram во вторник, 11 января.

25-летняя манекенщица сфотографировалась в студии в зеркало в одежде люксового бренда Givenchy. Знаменитость снялась в облегающем мини-платье телесного цвета из прозрачной ткани, которое полностью оголяет ее грудь. При этом на размещенных кадрах видно, что Хадид позирует без нижнего белья.

Известная модель не надела украшения и обувь на фотосессию. Кроме того, девушка приняла участие в съемке с уложенными волнами волосами без макияжа.

В октябре 2021 года Беллу Хадид запечатлели полуобнаженной в рекламе популярного бренда Michael Kors. Звезду засняли с мокрыми волосами в слитном купальнике черного цвета, который оформлен молнией в области декольте и поясом с эмблемой. На другом кадре она лежит в воде в черных плавках на завязках и кроп-топе с надписью AGENT 007.

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Майя Пономаренко
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