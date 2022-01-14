Байдена разочаровало решение Верховного суда об обязательных прививках

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением Верховного суда, который заблокировал его указ об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников крупных компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Я разочарован, что Верховный суд выбрал заблокировать спасающее жизнь, разумное требование для руководства крупного бизнеса», — приводит слова президента его пресс-служба. По словам Байдена, правила были разработаны в соответствии с законодательством и научными данными.

Ранее Верховный суд США частично заблокировал выполнение введенного в ноябре 2021 года администрацией президента Джо Байдена указа, обязывающего сотрудников частных компаний сделать прививки от коронавируса или регулярно проходить тестирование. При этом Верховный суд сохранил требование об обязательной вакцинации работников здравоохранительных учреждений.