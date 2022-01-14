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Верховный суд США заблокировал указ Байдена об обязательных прививках

Верховный суд США заблокировал указ Байдена об обязательных прививках в частных компаниях

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Верховный суд США частично заблокировал выполнение введенного в ноябре 2021 года администрацией президента Джо Байдена указа, обязывающего сотрудников частных компаний сделать прививки от коронавируса или регулярно проходить тестирование. Об этом сообщается на сайте суда.

Правила распространялись на компании с сотней и более сотрудников. Необходимые для полной вакцинации прививки нужно было сделать не позднее 4 января. Однако Верховный суд постановил, что эти нормы относятся к «регулированию в сфере общественного здравоохранения в широком смысле», а профильное управление Министерства труда США, подготовившее новые правила, не имело таких полномочий.

Вместе с тем Верховный суд сохранил требование об обязательной вакцинации работников здравоохранительных учреждений.

Ранее штат Флорида подал в суд на президента США Джо Байдена, НАСА и ряд государственных ведомств и чиновников из-за указов об обязательной вакцинации федеральных чиновников и сотрудников компаний-господрядчиков. В администрации Флориды назвали указы администрации Байдена «незаконными».

Марина Совина
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