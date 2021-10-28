Флорида подала в суд на Байдена и НАСА

Штат Флорида подал в суд на президента США Джо Байдена, НАСА и ряд государственных ведомств и чиновников из-за указов об обязательной вакцинации федеральных чиновников и сотрудников компаний-господрядчиков. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Иск был подан генеральным прокурором штата Флорида Эшли Муди и губернатором штата Роном Десантисом. В администрации Флориды назвали указы администрации Байдена «незаконными»: по мнению властей, федеральное правительство фактически угрожает штату экономическим ущербом и потерей федеральных контрактов.

Десантис, являющийся членом Республиканской партии, заявил телеканалу, что действия администрации Байдена противоречат конституции. По словам губернатора, людей лишают работы из-за отказа делать прививку, хотя это должно быть личным выбором каждого. «Это нанесет серьезный экономический ущерб. Даже если только незначительный процент этих людей будут уволены или добровольно уйдут с работы, то это вызовет серьезные перебои в оказании медицинских услуг, логистике, работе правоохранительных органов», — подчеркнул политик.

Ранее против распоряжения Байдена выступил губернатор Техаса и также представитель Республиканской партии Грег Эбботт. Политик запретил всем предприятиям штата вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников, на которой ранее настаивал президент страны. В суд обратился также генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович.