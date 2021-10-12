Губернатор Техаса пошел против Байдена

Губернатор Техаса и представитель Республиканской партии Грег Эбботт запретил всем предприятиям штата вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для своих сотрудников, на которой ранее настаивал президент США Джо Байден. Таким образом политик пошел против главы государства, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, теперь запрет Эбботта распространяется в том числе и на частные компании — до этого вводить подобные требования для работников было запрещено только госучреждениям штата. Законопроект вступит в силу после того, как его утвердит законодательный орган штата, где сейчас доминируют республиканцы.

Подобный шаг Эбботта идет вразрез с планами администрации Байдена, который в сентябре заявлял, что намеревается заставить все американские компании со штатом более 100 сотрудников ввести обязательную вакцинацию. Предполагалось, что всех, кто откажется делать прививку, обяжут на регулярной основе проходить тестирование на коронавирус. По мнению губернатора Техаса, подобные планы президента являются излишне радикальными и представляют собой очередной пример «чрезмерного вмешательства» в дела штата со стороны федерального правительства. Как заявил Эбботт, администрация Байдена пытается запугать частные компании и тем самым наносит ущерб экономике Техаса и благосостоянию его жителей.

В то же время многие крупные компании, базирующиеся в Техасе, ранее уже сделали вакцинацию обязательной для своих сотрудников. Так, подобные меры были приняты в авиакомпании Southwest Airlines, телекоммуникационном гиганте AT&T и Hewlett Packard Enterprise, чья штаб-квартира располагается в Хьюстоне.

По данным The Washington Post, запрет на введение обязательной вакцинации для госучреждений Техаса был введен в июле. Ранее, в марте, Эбботт отменил действовавшее постановление об обязательном ношении масок. При этом он все равно сталкивается с критикой со стороны своих однопартийцев, которые активно выступают против коронавирусных ограничений.

В настоящее время в Техасе вакцинацию прошли около 15 миллионов человек, что составляет более половины населения штата. При этом число ежедневно регистрируемых новых случаев заражения и смертность больных с COVID-19 в регионе снижается на протяжении последних недель.