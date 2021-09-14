Прокуратура Аризоны оспорила требования Байдена по обязательной вакцинации

Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович заявил, что его офис обратился в суд, чтобы оспорить требование администрации президента США Джо Байдена по обязательной вакцинации против COVID-19. Соответствующее сообщение опубликовано в его Twitter-аккаунте.

По словам Брновича, решение Байдена противоречит конституции и может затронуть жизнь сотен миллионов американцев. «Аризона не потерпит этого посягательства на свой суверенитет», — подчеркнул генпрокурор. Он также отметил, что Аризона стала первым штатом, заявившим о намерении оспорить данные меры в суде.

Ранее сообщалось, что Байден планирует потребовать обязательной вакцинации от компаний со штатом более 100 сотрудников. В случае отказа прививаться, работников принудят на регулярной основе проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции.