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Бородина раскрыла траты на услуги ЖКХ

Телеведущая Ксения Бородина в месяц отдает за коммунальные услуги 48 тысяч рублей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Телеведущая Ксения Бородина раскрыла, что тратит в месяц на оплату коммунальных услуг несколько десятков тысяч рублей. Она поделилась подробностями в Instagram, сообщает портал «Дни.ру».

Бородина предложила подписчикам задать ей вопросы. Один из поклонников поинтересовался, сколько она отдает в месяц за услуги ЖКХ. По словам телеведущей, она недавно получила квитанцию. За воду, свет, отопление и другие услуги у нее вышло 48 тысяч рублей.

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Подписчики также спросили у Бородиной, хотела бы она приобрести автомобиль Lamborghini Urus. Она отметила, что ей жалко отдавать несколько десятков тысяч рублей за машину. «Лучше купить еще одну квартиру, просто три "уруса" и хорошая квартира в Москве», — заявила телеведущая.

В феврале 2021 года траты на коммуналку раскрыл музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В месяц у него выходит почти 70 тысяч рублей, из которых около 20 тысяч — плата за электроэнергию. Пригожин также ежемесячно отдает несколько тысяч рублей за интернет и уборку территории.

Нина Ташевская
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