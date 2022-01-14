Хакера из группировки REvil попросили арестовать на два месяца

Следователи просят суд арестовать на два месяца одного из участников группы хакеров, которая рассылала вирусы для вымогательства денег. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 14 января, сообщили в Тверском суде Москвы.

Как сообщалось ранее, ФСБ заявила о поимке хакерской группировки REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег. Представители спецслужб подсчитали изъятые у преступников деньги, полученные преступным путем — 426 миллионов рублей, 500 тысяч евро, 600 тысяч долларов США. Кроме того, у преступников изъяли 20 премиум-авто. Обыски проходили по 25 адресам, так или иначе связанным с 14 задержанными фигурантами дела.

Деятельность банды хакеров была пресечена после обращения властей США. Они сообщили о причастности лидера группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний с помощью внедрения вирусов, шифрования информации и вымогательства денег за ее дешифрование.

Пока задержанным предъявлены обвинения лишь в неправомерном обороте средств платежей.