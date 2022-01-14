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Верный кот отказался уходить с могилы хозяина и сидел на ней два месяца

Кот два месяца отказывался покидать занесенную снегом могилу хозяина

Фото: @LavBosniak

Пользователь Twitter @LavBosniak рассказал душещипательную историю верного кота, который в течение двух месяцев угрюмо сидел на могиле хозяина — вице-председателя Скупщины и бывшего главного муфтия исламской общины Сербии Муамера Зукорлича — и отказывался уходить.

Муамер Зукорлич умер 6 ноября 2021 года от сердечного приступа. Он был известной личностью в мусульманском сообществе Сербии и других балканских стран.

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После смерти Зукорлича каждый день на могиле политического деятеля сидел его кот. Животное отказывалось покидать место захоронения хозяина. На опубликованной @LavBosniak фотографии видна занесенная снегом могила, на которой сидит кот бело-рыжего окраса. «Его кот до сих пор здесь», — говорится в подписи.

Преданность животного растрогала пользователей Twitter. Некоторые из них отметили, насколько питомец верен своему хозяину, другие заявили, что кто-нибудь должен забрать кота домой. Эта история напомнила многим трагическую историю японской собаки Хатико, которая до последнего вздоха ждала возвращения своего хозяина.

«На улице холодно. Пожалуйста, кто-нибудь, заберите его себе», — написал один из пользователей. «Не думаю, что кот примет нового хозяина. Посмотрите, какой он верный», — отметил другой. «А люди говорят, что кошки гуляют сами по себе!» — подчеркнул третий.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Бадези верный пес самостоятельно отыскал кладбище, где похоронили его хозяина, и каждый день навещал могилу. Он ухитрился сбежать из дома и преодолел три километра до кладбища.

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Алиса Дмитриева
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