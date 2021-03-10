Верный пес нашел могилу хозяина и каждый день навещал ее

В итальянском городе Бадези верный пес самостоятельно отыскал кладбище, где похоронили его хозяина, и каждый день навещал могилу. Об этом сообщают The Dodo и The Tennessi Tribune.

В декабре 2020 года заболел пожилой житель Бадези, которого звали Леонардо. Пока он лежал в больнице, за его собакой по кличке Фульминэ присматривали родственники. Пес с нетерпением ждал возвращения хозяина. «Всякий раз, когда проезжала машина, Фульминэ бежал к воротам на тот случай, если это отец», — рассказывает дочь Леонардо Сара Сечи (Sara Sechi).

В феврале Леонардо скончался. Вскоре после похорон Сара Сечи и ее сын поехали на кладбище и с удивлением обнаружили там Фульминэ. Он ухитрился сбежать из дома, преодолел три километра до кладбища и сам нашел могилу хозяина. «Его не было на похоронах. Не представляю, как он узнал, куда идти», — говорит женщина.

Теперь Фульминэ живет у Сары Сечи. Ее соседи рассказывают, что часто видят, как пес бегает на кладбище. «Мы думаем, он бывает там каждый день», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, верный пес пять лет ждал возвращения умершего хозяина. Все это время его подкармливали местные жители. Они построили ему конуру, присматривали за ним и спасли от живодеров, которые ловили бездомных собак для ресторанов.