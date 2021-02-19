Верный пес остался охранять и ухаживать за раненым собратом после ДТП

В бразильском городе Игуату, штат Сеара, бездомный пес остался охранять и ухаживать за раненым собратом, который попал под машину. Об этом сообщает Daily Mirror.

Верный пес не отходил от пострадавшей и не подпускал к ней людей. «Он оставался возле раненой собаки все это время, лизал ее и водил лапами по ее телу, будто пытаясь оживить», — рассказала ветеринарная медсестра Марина Ассункао (Marina Assuncao) из местной благотворительной организации Adota Iguatu.

По ее словам, из-за нехватки специалистов она смогла приехать на место происшествия лишь на следующий день после ДТП. Ее сопровождала знакомая, которая работает ветеринаром. Когда они отнесли пострадавшую собаку в автомобиль, чтобы отвезти ее в ветклинику, охранявший ее пес запрыгнул в машину вслед за ней.

Раненая собака получила первую помощь, но пока не может ходить. Благотворительная организация собирает деньги на ее лечение. Когда она поправится, для обеих собак планируют подыскать хозяев.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Шэньян, провинция Ляонин, верный пес пять лет ждал возвращения умершего хозяина. Все это время его подкармливали местные жители. Они построили ему конуру, присматривали за ним и спасли от живодеров, которые ловили бездомных собак для ресторанов.