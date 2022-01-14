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Ритуальная фирма предложила засыпать прах усопших россиян в петарды

Фирма в Омске предложила стрелять прахом умерших из петард в небо

Фото: Shutterstock

Ритуальная фирма «Наследие» в Омске предложила засыпать прах усопших граждан в петарды и стрелять ими в небо. О такой услуге рассказала РИА Новости арт-директор агентства Алена Шпак.

По ее словам, в Сибири эта услуга появилась впервые. Идея была позаимствована у западных коллег, которые давно предлагают клиентам необычную церемонию прощания с умершими.

Шпак заметила, что и в России клиенты часто спрашивают о возможностях развеивания праха. «Сейчас анализируем отклик. Петарды — это одна из возможностей», — поделилась она.

Арт-директор ритуальной фирмы напомнила, что в Омске нет крематория, поэтому усопших кремируют в Новосибирске, а затем привозят прах обратно.

Стоимость предложенной услуги пока не определена, добавила Шпак.

Ранее частная ритуальная фирма в Москве предложила услугу захоронения умершего в элитном гробу с золотым двуглавым орлом за более чем полмиллиона рублей.

Согласно информации на сайте, элитный гроб модели «Патриот» с российской символикой сделан из ценных пород дерева. Страной производства значится Украина. Гроб выполнен в черном цвете и оформлен позолоченными ручками. Оценивается изделие в 571,2 тысячи рублей.

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Анна Щербакова
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