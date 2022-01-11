Россиянам предложили хоронить умерших в гробах «Патриот» за полмиллиона рублей

Частная ритуальная фирма в Москве предлагает услугу захоронения умершего в элитном гробу с золотым двуглавым орлом за более чем полмиллиона рублей. Гроб с государственной символикой доступен на сайте компании.

Согласно информации на сайте, элитный гроб модели «Патриот» с российской символикой сделан из ценных пород дерева. Страной производства значится Украина. Гроб выполнен в черном цвете и оформлен позолоченными ручками. Оценивается изделие в 571 200 рублей.

Ранее лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный под псевдонимом Ильич, рассказал, что не узнал на похоронах гроб отца, с которым не общался 15 лет

36-летний певец признался, что на церемонии погребения увидел знакомых людей и гроб, подошел к покойному, положил цветы, а когда пригляделся, то понял, что это не его отец, и быстро ушел. «Разумеется, все люди были в шоке: пришел Прусикин, поплакал, сначала положил цветы, а потом забрал их. Не знаю, что они подумали», — подытожил солист Little Big.

