Новый премьер Швеции заразилась коронавирусом

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заразилась коронавирусом после парламентских дебатов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства, передает ТАСС.

«Экспресс-тест премьер-министра показал положительный результат. Она следует текущим рекомендациям и будет выполнять свою работу из дома», — сообщил пресс-секретарь, уточнив, что Андерссон чувствует себя хорошо.

4 января стало известно, что король и королева Швеции Карл XVI Густав и Сильвия заразились коронавирусом после получения бустерной вакцины. Об этом стало известно по результатам тестов на COVID-19. В заявлении монаршего окружения подчеркивается, что заболевание протекает в легкой форме.