На обложке Cosmopolitan впервые появилась модель-трансгендер

На обложке британской версии модного журнала Cosmopolitan впервые появилась чернокожая модель-трансгендер. Соответствующий кадр опубликован на странице Монро Бергдорф в Instagram.

На размещенном в сети снимке 34-летняя манекенщица позирует в красном платье с декольте и пышной юбкой. Ее волосы уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Образ Бергдорф дополнен колье с крупными камнями.

«За 50-летнюю историю журнала я стала первой женщиной-трансгендером, появившейся на его обложке. Огромное спасибо команде Cosmo UK за приглашение и возможность поучаствовать в этом», — подписала она пост.

Поклонники принялись поздравлять героиню материала в комментариях. «Ты это заслужила!», «Поздравляю, королева!», «Это потрясающе», «Невероятная! Поздравляю!», «Боже! Как я рада это видеть», «Прекрасна снаружи и изнутри», — высказывались они.

В марте 2021 года впервые героиней нового номера журнала Sports Illustrated стала чернокожая модель-трансгендер. Американку Лейну Блум сфотографировали лежащей на песке в слитном купальнике оранжевого цвета с разрезом на животе.