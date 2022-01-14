Стало известно о плохих отношениях Леонида Куравлева с дочерью

Сотрудница дома престарелых, где последние полгода жил народный артист РСФСР Леонид Куравлев, в эфире шоу «Пусть говорят» рассказала о плохих отношениях актера с дочерью Екатериной. По словам медика, Куравлев избегал общения с родственницей и ничего не хотел о ней слышать. Запись передачи доступна на YouTube.

«Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел», — описала поведение 85-летнего артиста работница дома престарелых.

По ее словам, актера привезли в учреждение в очень плохом состоянии, причем сделал это сын Василий, а не дочь. Орлова назвала это актом спасения. «У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того что мы вызывали лора, чтобы почистить уши», — посетовала работница дома престарелых Надежда Орлова.

Стало известно, что Куравлев поступил в медучреждение лежачим и очень худым. Медики сделали вывод, что он недоедал. При этом артист почти не говорил и не слышал, не мог принимать пищу из-за нарушения сложного рефлекторного глотательного акта. Из-за этого ему 12 января провели операцию и вставили трубку в желудок.

Леонид Куравлев известен по таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Живет такой парень», «Золотой теленок» и «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Он получил звание народного артиста в 1977 году.