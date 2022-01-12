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Леониду Куравлеву провели экстренную операцию

KP.RU: Леониду Куравлеву провели операцию и вставили в желудок трубку

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Находящемуся в тяжелом состоянии актеру Леониду Куравлеву провели экстренную операцию. Об этом сообщает KP.RU.

Уточняется, что у артиста диагностировали нарушение сложного рефлекторного глотательного акта, из-за чего он не мог принимать пищу. Как рассказал источник в здравоохранении, Куравлеву провели операцию и вставили в желудок трубку.

«Собрав необходимые данные, врач приняла решение провести Леониду Вячеславовичу гастростомию с использованием видеоэндоскопических технологий. Артисту сделали надрез стенки желудка и передней брюшной стенки, через которые вывели специальную трубку для питания. Через эту трубку пища напрямую будет поступать в желудок Леонида Вячеславовича», — отметил собеседник издания.

Операция прошла успешно. Несмотря на это, Куравлев по-прежнему остается в реанимации.

10 января стало известно, что Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии. У актера наблюдались проблемы с дыханием. Источник Starhit в больнице заявил, что у артиста оказался положительный тест на коронавирус. При этом сын Куравлева Василий заявил, что у отца нет COVID-19.

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Евгений Шульгин
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