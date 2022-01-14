Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Кувейте унес жизни двоих человек

Пожар, произошедший на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в портовом городе Кувейта Эль-Ахмади, унес жизни двоих человек. Об этом сообщается в Twitter Кувейтской национальной нефтяной компании.

Погибшие были рабочими компании, которые приехали в Кувейт из Азии. Уточняется, что пожар разгорелся во время работ по техническому обслуживанию одной из установок сжижения газа. Прибывшие на место пожарные бригады смогли потушить огонь. Кроме погибших пострадали еще десять человек, пятеро из них находятся в больнице в критическом состоянии.

9 января в Нью-Йорке произошел самый смертоносный пожар за последние 30 лет. В результате погибли 19 человек, еще как минимум 63 человека получили повреждения различной степени тяжести от дыма и огня. Уточняется, что среди погибших было девять детей.