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В Нью-Йорке произошел самый смертоносный за 30 лет пожар

NBC News: в результате пожара в жилом доме в Нью-Йорке погибли 19 человек

Фото: @FDNY

По меньшей мере 19 человек погибли в результате пожара, вспыхнувшего в одном из жилых домов в нью-йоркском Бронксе. NBC News.

Уточняется, что среди погибших девять детей. Власти города назвали этот пожар самым смертоносным за последние 30 лет.

Кроме того, как минимум 63 человека получили повреждения различной степени тяжести от дыма и огня, состояние 32 из них оценивается как опасное для жизни. Причина пожара на данный момент не установлена.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на третьем этаже жилого дома. На месте происшествия работали около 200 пожарных.

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Ксения Назарова
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