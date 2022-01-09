Более 50 человек пострадали в результате пожара в Нью-Йорке

В результате пожара в Бронксе, Нью-Йорк, пострадали как минимум 54 человека. Об этом сообщает телеканал NY1.

Возгорание произошло на третьем этаже жилого дома. Уточняется, что 35 пострадавших было госпитализировано, из них серьезные повреждения получил 31 человек. В настоящее время на месте происшествия работают около 200 пожарных.

В августе 2021 года многоэтажный жилой дом полностью сгорел в Милане. Возгорание началось на 15-м этаже, огонь сразу перешел на все здание через внешнюю облицовку. Инцидент попал на видео.