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04:48, 30 июня 2026Россия

Россиянам напомнили о возможности заказать нытинг

РИА Новости: Россияне в интернете могут заказать нытинг
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

Современный рынок услуг чаще предлагает людям необычные решения, например, нытинг. Об этом представители компании «Авито Услуги» рассказали в интервью РИА Новости.

«Если коучинг помогает достигать целей, то нытинг предлагает прямо противоположное. Исполнитель готов выслушать жалобы на работу, погоду, начальство, соседей и жизнь в целом. Без советов, мотивационных цитат и призывов "взять себя в руки". Это одна из самых честных услуг современного интернета», — рассказали в организации.

Россияне также заказывают людей, которые будут поддерживать их в любой ситуации, а также тех, кто готов занять место в очереди или взять на себя разговор по телефону.

Ранее аналитики «Авито» выяснили, что россияне стали чаще покупать спортивный инвентарь для домашних тренировок. «Средняя стоимость силового тренажера в ресейле — 18 тысяч рублей, а кардиотренажера — 10 тысяч рублей. Таким образом, собрать полноценный спортзал у себя дома будет стоить 40,3 тысячи рублей», — сообщают специалисты.

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