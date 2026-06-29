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04:15, 30 июня 2026Наука и техника

Связанный со смартфонами популярный миф опровергли

How-To Geek: Пользователей смартфонов призвали не закрывать приложения вручную
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: valiantsin suprunovich / Shutterstock / Fotodom

Автоматические закрытие приложений на смартфоне может нанести больше вреда, чем принести пользы. Об этом сообщает издание How-To Geek.

Авторы медиа напомнили, что часто пользователи вручную закрывают приложения на своем телефоне — таким образом они считают, что ускоряют работу устройства. Специалисты назвали эту привычку бесполезной и опровергли миф о работе смартфонов.

По словам журналистов, в Android-смартфоны основаны на операционной системе Linux, которая построена таким образом, что может комфортно работать при дефиците памяти. В материале говорится, что при хранении приложений в оперативной памяти они будут быстрее запускаться по следующему требованию пользователя. В этой связи пользователей призвали не тратить время на ручное отключение приложений.

«Если вы запускаете игру и хотите использовать все возможности своего телефона, вам не нужно вручную завершать фоновые процессы — телефон сделает это за вас», — объяснили авторы. Вместо этого журналисты рекомендовали провести проверку телефона и удалить несколько бесполезных приложений.

Ранее авторы издания How-To Geek рассказали, что секретные коды в смартфонах могут предоставить быструю информацию об устройстве или разблокировать скрытые функции.

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