На Украину приедут киберзащитники из Евросоюза

После кибератаки на украинские правительственные сайты Европейский союз отправит на Украину специалистов по киберзащите. Об этом сообщил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Слова дипломата прозвучали на брифинге по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС во Франции. «Украина знает, что может рассчитывать на нашу помощь. Сегодня утром было решено предоставить в ее распоряжение команды специалистов по киберзащите», — заявил глава евродипломатии.

При этом он отметил, что не знает о том, кто был инициатором кибератаки на украинские ресурсы. «Вы знаете, что определение причастных к кибератаке занимает время… Мы можем догадываться, с определенным допуском ошибки, откуда эта атака происходила», — пояснил Боррель. По его словам, все страны ЕС готовы дать жесткий ответ на агрессию против Украины.

Ранее кибератаке подвергся ряд правительственных сайтов Украины. Недоступны были сайты кабмина, министерств иностранных дел, образования, спорта, энергетики, аграрной политики, а также госслужбы по чрезвычайным ситуациям. На части из них появилось сообщение от хакеров, написанное на трех языках, и значки с перечеркнутыми гербом Украины, флагом и свиньей.