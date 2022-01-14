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Неизвестные взломали сайт украинского министерства и обратились к гражданам

Неизвестные взломали сайт Минобрнауки Украины и пригрозили гражданам ждать худшего

Скриншот сайта Минобрнауки Украины

Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили там обращение с угрозами гражданам страны на украинском, русском и польском языках.

В тексте утверждается, что все личные данные украинцев оказались загружены в некую «общую сеть», а все данные на персональных компьютерах якобы будут уничтожены без возможности восстановления. «Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (Украинская повстанческая армия Организации украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в обращении.

Ранее на Украине хакера, создавшего фейковую копию госприложения «Дия» («Действие»), позволявшую подделывать паспорта, водительские права, сертификаты о вакцинации против коронавируса и другие документы, взяли на стажировку в Министерство цифровой трансформации. Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин подчеркнул, что, несмотря на стажировку в министерстве, хакеру придется понести ответственность по статье 358 УК Украины, которая предусматривает до двух лет ограничения свободы.

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Марина Совина
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