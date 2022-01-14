Раскрыто дело о создании в российском даркнете сервиса заказных убийств

Следственный комитет завершил расследование дела о создании 39-летним жителем Ижевска Сергеем Магадановым в даркнете сервиса «Корыто», на котором размещались заказы на убийства и нападения. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает Russia Today со ссылкой на адвоката обвиняемого Сергея Ларионова.

Как заявил правозащитник, на данный момент следствие предоставило Магаданову первый том из 40 томов по делу для ознакомления. Следователи считают, что обвиняемый организовывал преступления за плату в криптовалюте, а также фиатными деньгами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. Свою причастность к организации «Корыта» Магаданов отрицает.

По данным следствия, о нелегальном сайте сотрудники правоохранительных органов узнали в ходе расследования дела об убийстве наркодилера Кузьмы Казазаева и его жены во Владимирской области в 2020 году. Заказ на них был размещен на площадке в даркнете.

Создателя сервиса удалось задержать 9 сентября 2021 года в ходе совместной работы сотрудников МВД и ФСБ. Во время обысков у него в квартире были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, технические средства для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, свыше 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денег. В этот же день его отправили в СИЗО.