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Свекровь убитой в Казахстане россиянки рассказала подробности ее гибели

Свекровь убитой в Казахстане россиянки: она умерла от огнестрельного ранения в живот
Мария Ким

Мария Ким. Фото: страница Марии Ким во «ВКонтакте»

Свекровь россиянки Марии Ким, убитой в Казахстане во время массовых беспорядков, рассказала подробности ее гибели. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

«Она вышла с работы, не дошла до дома, ее подобрала скорая уже мертвой — огнестрельное ранение в живот. Судмедэксперт сказал, что она умерла именно от огнестрельного ранения — мгновенно. Сказал, она даже могла ничего не понять», — рассказала Евгения Ким. Она не смогла подтвердить информацию о ножевых ранениях.

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По данным Telegram-канала Mash, 26-летняя Мария работала администратором кофейни. Во время беспорядков она и ее коллеги просили владельца выслать за ними машину, но он отказался. Когда Ким закрывала кафе, неизвестные семь раз ее ударили ножом и выстрелили в голову. У погибшей остались трое детей.

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Алевтина Запольская
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