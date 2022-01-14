Свекровь убитой в Казахстане россиянки рассказала подробности ее гибели

Свекровь россиянки Марии Ким, убитой в Казахстане во время массовых беспорядков, рассказала подробности ее гибели. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

«Она вышла с работы, не дошла до дома, ее подобрала скорая уже мертвой — огнестрельное ранение в живот. Судмедэксперт сказал, что она умерла именно от огнестрельного ранения — мгновенно. Сказал, она даже могла ничего не понять», — рассказала Евгения Ким. Она не смогла подтвердить информацию о ножевых ранениях.

14 января посольство России в Казахстане сообщило, что гражданка РФ погибла во время протестов в Жамбылской области.

По данным Telegram-канала Mash, 26-летняя Мария работала администратором кофейни. Во время беспорядков она и ее коллеги просили владельца выслать за ними машину, но он отказался. Когда Ким закрывала кафе, неизвестные семь раз ее ударили ножом и выстрелили в голову. У погибшей остались трое детей.