Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Россиянка погибла в ходе протестов в Казахстане

Посольство РФ: гражданка России погибла в ходе протестов в Жамбылской области Казахстана

Фото: Павел Михеев / Reuters

Гражданка России погибла в ходе протестов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщило посольство России во «ВКонтакте».

«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М.В. Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении диппредставительства.

Материалы по теме:
«Забудьте про Назарбаева» Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
«Забудьте про Назарбаева»Как операция российских военных в Казахстане изменит будущее республики и ее президента
Вчера
«На второй день начался апокалипсис» Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
«На второй день начался апокалипсис»Протесты в Казахстане, погромы и захват аэропорта Алма-Аты глазами русских очевидцев
12 января

Генконсульство связалось с матерью погибшей и обратилось к руководству Жамбылской области с просьбой взять ситуацию на контроль. Также дипломаты прорабатывают вопрос об оказании семье Ким материальной помощи. «Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — заявили в посольстве.

8 января сообщалось о гибели 22-летнего гражданина Израиля во время протестов в Казахстане. Левана Когеашвили, приехавшего к родителям на новогодние праздники, убили в Алма-Ате.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россиянка погибла в ходе протестов в Казахстане
Оправданного вора в законе Кузьмичева за «авторитетность» заново осудят в Томске
Сын лидера ингушских протестов оценил звонок Кадырова фразой «вопросов нет»
Лавров раскрыл значение военного ответа России на действия НАТО
Россияне рассказали о работе мечты
Подростки массово разрезали старые угги по моде 2000-х годов
Рынок криптовалют обвалился
Женщина украла тысячи iPod у школьников
Умерла приемная внучка Анны Ахматовой
Советник Путина допустил возможность «великого переселения севера»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter