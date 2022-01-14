Россиянка погибла в ходе протестов в Казахстане

Гражданка России погибла в ходе протестов в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщило посольство России во «ВКонтакте».

«В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким, 1995 года рождения. Преступление было совершено в момент, когда М.В. Ким покидала место своей работы», — говорится в сообщении диппредставительства.

Генконсульство связалось с матерью погибшей и обратилось к руководству Жамбылской области с просьбой взять ситуацию на контроль. Также дипломаты прорабатывают вопрос об оказании семье Ким материальной помощи. «Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — заявили в посольстве.

8 января сообщалось о гибели 22-летнего гражданина Израиля во время протестов в Казахстане. Левана Когеашвили, приехавшего к родителям на новогодние праздники, убили в Алма-Ате.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.