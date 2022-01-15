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Брат раскрыл подробности о гибели россиянки во время протестов в Казахстане

Брат застреленной в Казахстане россиянки: она шла с работы домой и несла своим детям торт
Начало событий в новости Россиянка погибла в ходе протестов в Казахстане

Фото: Globallookpress.com

Россиянка возвращалась домой с работы и несла своим детям торт, когда ее застрелили недалеко от подъезда в Казахстане, рассказал ее брат Сергей, пишут «Известия».

По его словам, детали смерти сестры во время протестов правоохранительные органы не раскрывают. «У подъезда ее убили. Был выстрел в упор. У них нет никакой связи, поэтому нам дозвонились и сообщили только десятого числа», — добавил подробности о гибели родственник. Трое детей после смерти матери находятся у свекрови погибшей. С супругом девушка не жила.

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Брат уточнил, что погибшая была «идеальной мамой». «Из бисера плела, игры устраивала и конкурсы. Человек-зажигалочка. Она не пила и не курила, была человеком-одуванчиком», — добавил он.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Брат сомневается, что преступников найдут.

Нападение произошло 6 января в городе Тараз Жамбылской области. В Генеральное консульство России в Алма-Ате поступила информация о том, что погибла гражданка России М. В. Ким, 1995 года рождения.

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Алия Шарафутдинова
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