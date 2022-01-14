Руководителя управления РАН арестовали за аферу на 219 миллионов рублей

В Москве суд арестовал бывшего руководителя ремонтно-строительного управления Российской академии наук (РАН) за аферу на 219 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, речь идет о Сергее Дягильце, его подозревают в присвоении принадлежащих РАН 219 миллионов рублей в период с 2014 по 2018 год. В отношении обвиняемого завели уголовное дело о мошенничестве, на время следствия он отправлен в СИЗО.

Впервые Дягильц попал в поле зрения проверяющих органов после 2010 года, тогда его сочли причастным к застройке частными коттеджами земель научно-экспериментального хозяйства «Снегири» на Новой Риге. Однако проверка в отношении чиновника ничем не завершилась.

29 ноября сообщалось, что в Ленинградской области предстанут перед судом экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и его сообщники, обвиняемые в хищении 750 миллионов рублей из городского бюджета.