Российский экс-чиновник пойдет под суд за аферу на 750 миллионов рублей

В Ленинградской области предстанут перед судом экс-глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и его сообщники, обвиняемые в хищении 750 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По версии следствия, в 2018-2019 годах Орлов совместно с несколькими чиновниками и бизнесменами перечисляли на банковские счета подставных юридических лиц бюджетные миллионы, предназначенные за якобы выполненные строительные и иные работы, которые на самом деле не выполнялись. Для компенсации причиненного ущерба на имущество обвиняемых в афере россиян в сумме 90 миллионов рублей наложили арест.

Следствие собрало достаточно доказательств вины обвиняемых. Уголовное дело по статье 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере») УК РФ с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

О задержании Геннадия Орлова сообщалось 17 октября 2020 года. Чиновника обвиняли в том, что он внес в документы о выполненных работах заведомо ложные сведения о капитальном ремонте зданий, расположенных в Выборге, который на самом деле не выполнялся. Также из местного бюджета взяли средства на ремонт дорог.