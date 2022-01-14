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Режиссер «Не смотрите наверх» поддержал критиков фильма

Режиссер Адам Маккей поддержал отрицательные отзывы о своем фильме «Не смотрите наверх»

Кадр: фильм «Не смотрите наверх»

Режиссер «Не смотрите наверх» Адам Маккей поддержал критиков его фильма. Об этом сообщает IndieWire.

Кинематографист отметил, что подобные ленты являются частью удивительного времени, в котором мы живем. По его мнению, зрители имеют полное право оставлять отрицательные отзывы о картине.

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«Люди должны ненавидеть их [фильмы], любить, обсуждать. Мы приветствуем отрицательные отзывы. Я на самом деле думаю, что это действительно хорошо, что люди должны бороться, что они должны быть увлечены этим», — считает Маккей.

Мировая премьера ленты Адама МакКея «Не смотрите наверх» состоялась в декабре 2021 года. Она рассказывает о двух ученых, которые узнают о приближающемся к Земле гигантском метеорите и обращаются в СМИ в надежде предупредить мир об опасности.

Ранее стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма «Не смотрите наверх» спас двух своих собак, прыгнув за ними в ледяное озеро и вытащив их оттуда. Съемки проходили зимой в одном из северных регионов США, куда Ди Каприо привез питомцев.

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Марина Погосян
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