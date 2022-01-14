Режиссер «Не смотрите наверх» поддержал критиков фильма

Режиссер «Не смотрите наверх» Адам Маккей поддержал критиков его фильма. Об этом сообщает IndieWire.

Кинематографист отметил, что подобные ленты являются частью удивительного времени, в котором мы живем. По его мнению, зрители имеют полное право оставлять отрицательные отзывы о картине.

«Люди должны ненавидеть их [фильмы], любить, обсуждать. Мы приветствуем отрицательные отзывы. Я на самом деле думаю, что это действительно хорошо, что люди должны бороться, что они должны быть увлечены этим», — считает Маккей.

Мировая премьера ленты Адама МакКея «Не смотрите наверх» состоялась в декабре 2021 года. Она рассказывает о двух ученых, которые узнают о приближающемся к Земле гигантском метеорите и обращаются в СМИ в надежде предупредить мир об опасности.

Ранее стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо во время съемок фильма «Не смотрите наверх» спас двух своих собак, прыгнув за ними в ледяное озеро и вытащив их оттуда. Съемки проходили зимой в одном из северных регионов США, куда Ди Каприо привез питомцев.