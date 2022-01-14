В России предсказали «шестизначные цифры» зараженных COVID-19

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов заявил, что волна омикрон-штамма коронавируса в России может вызвать резкий подъем заболеваемости. Своим мнением он поделился в интервью URA.RU.

Выгоняйлов допустил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России может достигнуть 100 тысяч зараженных в день. Он также предупредил россиян о возможных дополнительных ограничениях из-за резкого роста новых случаев коронавируса. Эксперт объяснил это коротким инкубационным периодом омикрона и его высокой контагиозностью.

«Если при дельте на пике в России была 41 000 заражений, то здесь ожидается, как минимум, шестизначная цифра, 100 тысяч, а, может быть, и больше», — предсказал эпидемиолог.

В свою очередь молекулярный биолог, вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев заявил, что рост заболеваемости коронавирусом до 100 тысяч человек в день может произойти только в Москве.

«На следующей неделе или через неделю, я думаю, мы увидим шестизначные цифры зараженных, 100, 200, 300 тысяч в день. Было бы большой удачей, если бы, например, в Москве было меньше 100 000 в день», — добавил он.

Ранее россиян предупредили о подъеме заболеваемости COVID-19 из-за омикрона. Он станет доминирующим вариантом коронавируса в России до конца января, заявил замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов.