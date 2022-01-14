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Чересчур откровенный дизайн платья модного бренда озадачил покупательницу

TikTok-блогерша купила серое платье в рубчик длины миди бренда Fashion Nova

Кадр: @cia_eclectica

Откровенный дизайн одежды популярного модного бренда Fashion Nova озадачил покупательницу. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Сиа Эклектика (Cia Eclectica) объяснила, что является обладательницей широких бедер и узкой талии. В связи с этим она испытывает трудности в выборе облегающих платьев, поскольку они редко садятся по ее фигуре. Однажды женщина увидела, что манекенщицы марки Fashion Nova имеют похожее телосложение, и решила заказать наряд этого производителя.

Эклектика купила серое платье в рубчик длины миди с длинными рукавами и высоким горлом. В ролике блогерша примерила наряд на камеру и показала, что он полностью облегает ее тело. «Я буквально голая. Его нельзя надевать без колготок, это чересчур. В нем видно мой пупок и все внутренние органы. Но в целом я довольна», — поделилась женщина.

Пост стал вирусным и набрал 2,3 миллиона просмотров и 412,2 тысячи лайков. Пользователи сети оценили фигуру Эклектики в комментариях под публикацией. «Ты выглядишь просто сногсшибательно», «Твое тело превосходно!», «У тебя великолепная фигура, а это платье делает ее еще более прекрасной», «Ты просто богиня! Я влюбился в твое тело!», «Самая красивая женщина в мире», — писали юзеры.

В декабре откровенный дизайн вещи популярного модного бренда Tigermist вызвал недоумение потенциальных покупателей. Речь идет о белом, оголяющем тело топе, который выглядит как асимметричный бюстгальтер с рукавами и завязками на талии. «Никто это не будет носить», — высказывались пользователи.

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Таисия Косинцева
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