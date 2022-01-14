В Совфеде оценили угрозу новых санкций Евросоюза фразой «для красного словца»

Член Совета Федерации Владимир Джабаров оценил угрозу новых санкций Евросоюза, анонсированных верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, фразой «для красного словца». Он также усомнился в их значимости: по его словам, неизвестно, кто больше пострадает при введении ограничений, Россия или Европа, передает «Газета.Ru».

Сенатор отметил, что за семь лет санкций Россия адаптировалась к ним, некоторые даже помогли развитию, например, сельского хозяйства, поэтому новые не смогут сильно повлиять или помешать.

«А вот эти новые санкции, вы знаете, больше для красного словца. Боррель же никакой ответственности не несет. А что касается санкций, я не знаю, кто от этих санкций больше потеряет — мы или Евросоюз. Пусть подумают, кто от кого насколько зависит», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что Боррель — назначенный чиновник Евросоюза, которого поменяют через год-два. Несмотря на то что ему хочется быть значимой фигурой, типа генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, верховный представитель ЕС является лишь менеджером и не определяет европейскую структуру безопасности, указал сенатор.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит готовить проекты новых экономических санкций в отношении России. «Мы должны быть готовы к отражению агрессии, но предпочитаем путь дипломатии и переговоров. Мы отвергаем любые попытки России воссоздать сферы влияния в Европе», — отметил он.

