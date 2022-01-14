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В Совфеде оценили угрозу новых санкций Евросоюза фразой «для красного словца»

Член СФ Джабаров: неизвестно, кто больше потеряет от новых санкций, Россия или Евросоюз
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Владимир Джабаров оценил угрозу новых санкций Евросоюза, анонсированных верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, фразой «для красного словца». Он также усомнился в их значимости: по его словам, неизвестно, кто больше пострадает при введении ограничений, Россия или Европа, передает «Газета.Ru».

Сенатор отметил, что за семь лет санкций Россия адаптировалась к ним, некоторые даже помогли развитию, например, сельского хозяйства, поэтому новые не смогут сильно повлиять или помешать.

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«А вот эти новые санкции, вы знаете, больше для красного словца. Боррель же никакой ответственности не несет. А что касается санкций, я не знаю, кто от этих санкций больше потеряет — мы или Евросоюз. Пусть подумают, кто от кого насколько зависит», — подчеркнул Джабаров.

Он добавил, что Боррель — назначенный чиновник Евросоюза, которого поменяют через год-два. Несмотря на то что ему хочется быть значимой фигурой, типа генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, верховный представитель ЕС является лишь менеджером и не определяет европейскую структуру безопасности, указал сенатор.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз продолжит готовить проекты новых экономических санкций в отношении России. «Мы должны быть готовы к отражению агрессии, но предпочитаем путь дипломатии и переговоров. Мы отвергаем любые попытки России воссоздать сферы влияния в Европе», — отметил он.

Марина Совина
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