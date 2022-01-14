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Боррель заявил о подготовке новых санкций для России

Представитель ЕС Боррель: Евросоюз продолжит готовить новые санкции в отношении России

Фото: Reuters

Евросоюз продолжит готовить проекты новых экономических санкций в отношении России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС во французском Бресте. Об этом передает ТАСС.

Верховный представитель заявил, что обсуждение основ европейской безопасности было в центре внимания на прошедшей встрече в Бресте. «Мы должны быть готовы к отражению агрессии, но предпочитаем путь дипломатии и переговоров. Мы отвергаем любые попытки России воссоздать сферы влияния в Европе», — отметил Боррель.

Политик объявил об усилении кооперации с США и странами НАТО, а также о подготовке проектов новых санкции против России в координации с партнерами ЕС.

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Ранее на пресс-конференции МИД глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что действия Запада, которые угрожают безопасности России, не способствуют подписанию договоров по безопасности. «Нашему терпению пришел конец», — констатировал дипломат.

13 января Боррель заявил, что предложения России по гарантиям безопасности являются неприемлемыми для Европы. В частности, вопрос о нерасширении альянса нарушает принцип суверенитета независимых стран. Он также отметил, что все предложения России по членству различных стран, включая Украину, в НАТО были решительно отвергнуты на переговорах 10 января в Женеве с США и 12 января в Брюсселе, в рамках заседания Совета Россия — НАТО.

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Дмитрий Сотак
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