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В российском городе ветер «сдул» главную новогоднюю елку

В Ростове-на-Дону главная новогодняя елка города упала из-за сильного ветра

Фото: Rostov-gorod.ru

В российском городе сильный ветер «сдул» главную новогоднюю елку, в результате чего она оказалась на земле, сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел в пятницу, 14 января, в Ростове-на-Дону. Из-за штормового ветра упала елка, установленная у парка имени Максима Горького. Рядом с украшенным деревом в это время находились люди.

Как уточнили в мэрии, никто не пострадал. «Глава администрации города Алексей Логвиненко поручил разобраться в произошедшем», — отметили в пресс-службе. В отношении поставщика новогоднего дерева проведут проверку.

20 декабря 2021 года из-за сильного ветра также упала главная елка украинского города Мариуполя. Стоящая на Театральной площади елка наклонилось в сторону, а затем ее верхушка рухнула на землю, продолжая гореть огнями. Находившиеся в это время рядом люди успели отбежать в сторону. В результате инцидента никто не пострадал.

Алия Шарафутдинова
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