Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал совет Армении для долгосрочного мира накануне встречи спецпредставителей стран. Он высказал мнение на встрече с послами стран Евросоюза в резиденции «Чанкая» в Анкаре, передает РИА Новости.

По словам турецкого президента, Еревану важно правильно оценить шанс на налаживание отношений.

«Вслед за освобождением Азербайджаном земель, оккупированных Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном. Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе», — пояснил Эрдоган.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится в пятницу, 14 января, в Москве. Спецпредставителем Армении является зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, со стороны Турции — бывший посол в США Сердар Кылыч.

Ранее председатель совета директоров авиакомпании Flyone Armenia из Армении Арам Ананян заявил, что власти Турции разрешили их самолетам летать в Стамбул. Первый полет армянских авиалиний из Еревана запланирован на 2 февраля.

Дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой нет с 1993 года. Турция закрыла сухопутную границу с Арменией в знак протеста против конфликта в Нагорном Карабахе, который обострился после распада СССР. Кроме того, Анкара до сих пор не признает факт геноцида армянского народа, чего армяне систематически добиваются от правительств главным мировых держав.