Нелепое тату на коленях прославило девушку в сети

В сети подняли на смех татуировку женщины с нелепым изображением. На пост в закрытом Facebook-сообществе That’s It, I’m Inkshaming, в котором публикуются неудачные работы тату-мастеров, обратили внимание в The Sun.

Участница группы Джордан разместила фотографию, на которой запечатлены ее ноги с крупным рисунком в виде глаз: по одному на каждом колене. Вдобавок она приложила снимок референса, на который она ориентировалась во время посещения тату-салона: на нем изображен похожий глаз маленького размера.

«Дело в том, что глаза смотрят в разные стороны, и у них зрачки разного размера. По-моему, получилось забавно, но дайте мне знать, что вы думаете», — подписала девушка пост, который стал вирусным и прославил ее в соцсети.

Пользователи сети принялись делиться своим мнением насчет работы мастера. «Я бы не стала делать их такими большими», «В результате ваши глаза выглядят более удивленными», «Выглядит так, будто они преследуют кого-то, когда ты ходишь по комнате», «Я посмотрел ей в глаза, вернее, в один глаз, когда ее колено врезалось в мое лицо. Вот как я и сломал свой нос, офицер», — шутили комментаторы.

В октябре 2021 года в сети разглядели непристойность в татуировке девушки с изображением цветов. Анонимный участник сообщества That's It, I'm Inkshaming разместил фотографию, на которой запечатлена рука девушки с рисунком среднего размера. По задумке на нем изображены очертания женского портрета, продолжением которого являются цветы. Однако два цветка внешне напоминали анус.