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В США сообщили о фабрикации Россией повода для «вторжения» на Украину

Советник президента США Салливан: Россия хочет сфабриковать повод для вторжения на Украину
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Tom Brenner / Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Россия якобы хочет сфабриковать повод для «вторжения» на Украину. Он сообщил об этом в четверг, 13 января, на брифинге для журналистов, его слова приводит ТАСС.

«Наше разведывательное сообщество обрабатывает информацию, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на востоке Украины», — сказал он.

По его словам, по такому же сценарию события разворачивались в 2014 году. «Мы представим прессе дополнительные детали того, что мы считаем таким потенциальным созданием предлога, в течение 24 часов», — уточнил советник американского президента.

Ранее Салливан заявил, что санкции против России в случае эскалации на Украине являются частью доступного инструментария. По его словам, у Вашингтона есть другие рычаги. «У нас есть другие инструменты, которые мы можем использовать. Эти инструменты касаются интересов и возможностей в сфере безопасности Российской Федерации», — уточнил он.

Марина Совина
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