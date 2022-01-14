Россиянка описала сервис в отелях Египта фразой «не спасали даже чаевые»

Россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Египте и описала уровень сервиса фразой «сплошные минусы». Впечатления женщины публикует портал «Тонкости туризма».

Как рассказала автор, сотрудники гостиницы были очень медлительными, а горничные плохо убирали — не спасали даже чаевые. «Персонал не очень приветливый, обслуживают долго. "Оживить" их чаевыми получается, но только на очень короткий период», — пожаловалась она на поведение работников.

Кроме того, путешественница отметила устаревший номерной фонд, неработающую сантехнику и слишком шумный кондиционер. «Ревел и свистел так, что спать было невозможно», — возмутилась она.

Вдобавок ей не понравилось питание в отеле. Коктейли в баре россиянка назвала отвратительными, а также указала на долгие очереди в столовой. Единственное, чем осталась довольна туристка — чистое море с разнообразной фауной, хорошим состоянием лежаков и большой территорией с обилием зелени и цветов.

«Я могу понять: кризис, пандемия, все дела, но тогда почему ценник не снизить, чтобы люди не предъявляли завышенных ожиданий к сервису и услугам? В ближайшее время лучше не тратить на него деньги и отпуск», — заключила женщина.

Ранее в январе часто путешествующая россиянка объяснила, почему многие туристы травятся после питания в ресторанах типа «шведский стол» в отелях Египта. Девушка рассказала, что большинство объектов размещения используют для приготовления блюд несвежие овощи.