Россиянка предупредила об опасности шведских столов в отелях Египта

Часто путешествующая россиянка объяснила причины массовых отравлений туристов в отелях Египта. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, питание в ресторанах, работающих при гостиницах по системе «шведский стол», может быть опасным из-за несвежих или переспелых овощей, позавчерашних блюд и якобы свежевыжатых соков. «Это факт, русские травятся в отелях Египта на раз-два. Через этот тяжелый опыт проходили многие мои знакомые», — предупредила блогерша.

Российская туристка также также призвала не бояться покупать еду у уличных торговцев. «Мусульмане не употребляют плохое, просроченное и некачественное», — пояснила она и добавила, что местные блюда как правило очень сытные и питательные.

Например, россиянка посоветовала попробовать кошари — блюдо из двух видов макарон, риса, чечевицы, нута, жаренного лука, и чесночно-томатного соуса, а также хаваши — закрытый мясной пирог в хрустящем тесте. Отдельно она упомянула египетскую шаурму, которую готовят либо из курицы, либо из говядины с добавлением сырного соуса и свежих овощей.

«В общем, если лететь отдыхать в Египет, то кушать настоятельно советую только на улице, а не в отеле!» — заключила туристка.

Ранее в январе россиянам предложили бюджетные перелеты в Египет за 3,9 тысячи рублей — за такую цену можно приобрести авиабилет в одну сторону от авиакомпании Nordwind из Москвы в Шарм-эш-Шейх. Еще один вариант — рейс от авиаперевозчика «Россия» за 5,1 тысячи рублей.