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Пытавший россиянина карабином в прямую кишку сотрудник ФСБ освободился досрочно

Осужденный за пытку карабином в задний проход сотрудник ФСБ отсидел половину срока

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сотрудник ФСБ, который пытал россиянина ударами карабина в прямую кишку, освободился досрочно — он отсидел чуть больше двух лет из четырех, назначенных судом. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 14 января судья Кировской области досрочно отпустил из колонии 29-летнего бывшего оперативника Петроградского райотдела ФСБ Петербурга Илью Кирсанова. В мае 2018 года Кирсанов, являвшийся оперуполномоченным, участвовал в обыске в особняке в Выборгском районе Ленинградской области, где проживал бизнесмен Игорь Саликов.

В какой-то момент Кирсанов повалил Саликова на пол и воткнул в задний проход охотничий карабин. Саликов позже отмечал в беседах со СМИ, что силовик «приметился два раза, надавил, пригвоздил — нанес удар в задний проход, проткнул практически насквозь».

Обыск прервался, так как Саликова пришлось срочно госпитализировать и проводить операцию. Лишь через год военно-следственный комитет смог привлечь Кирсанова, военная прокуратура запросила ему 4,5 лет лишения свободы. Суд дал четыре года.

По данным «Фонтанки», бывшего оперуполномоченного ФСБ не этапировали в колонию, а негласно поместили в изолятор ФСБ на Шпалерную улицу под предлогом того, что он нужен как свидетель по некоторым уголовным делам.

В сентябре 2021 года Кирсанов подал заявление на УДО. До этого момента он категорически отрицал свою вину. Но для получения УДО он признал ее и раскаялся в срочном порядке.

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Леонид Микуляк
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