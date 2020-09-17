Получившего компенсацию за пытку карабином россиянина приговорили к колонии

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Игорю Саликову за слежку за женой и моральное унижение ее любовника. Об этом в четверг, 14 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Было установлено, что россиянин на почве ревности организовал слежку за супругой — на ее телефон была установлена шпионская программа. Убедившись, что у жены есть любовник, Саликов придумал план мести. Он попросил свою знакомую соблазнить мужчину. Когда они оказались в квартире, в комнату ворвался еще один сообщник, который изображал ревнивого супруга. Он избил жертву и под угрозой убийства заставил заняться с ним оральным сексом.

Саликов получил три года и месяц колонии, а его сообщники от 11 месяцев колонии до трех лет условного срока. Дело в отношении еще одного участника преступления продолжают расследовать.

Ранее Саликов по решению суда получил компенсацию в размере 760 тысяч рублей за пытки карабином, которым он подвергся при обыске по его уголовному делу. Экс-сотрудник ФСБ повалил его на пол и воткнул в задний проход охотничий карабин. Офицера уволили и приговорили к четырем годам лишения свободы.