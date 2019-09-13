Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок

Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска. Об этом сообщает «Медиазона».

Экс-чекиста признали виновным по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и обязали выплатить потерпевшему Игорю Саликову компенсацию в 760 тысяч рублей. Также суд запретил Кирсанову работать в Вооруженных силах в течение двух лет после отбытия наказания в колонии общего режима.

5 августа сообщалось, что чекист уволился из спецслужб.

По версии следствия, в мае 2018 года Кирсанов, являвшийся оперуполномоченным ФСБ, участвовал в обыске, проводимом в особняке в Выборгском районе Ленинградской области, где проживал петербургский бизнесмен Игорь Саликов.

«Приметился два раза и потом как надавил, пригвоздил. Нанес мне удар в задний проход, проткнул практически насквозь», — рассказывал в интервью изданию потерпевший. По его словам, оперативник Кирсанов повалил его на пол, и, приговаривая, что «сейчас мы из тебя пидораса сделаем», поднял охотничий карабин «Тигр» и приставил его ствол к анальному отверстию лежащего Саликова. В больнице ему диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала и ушиб мочевого пузыря.

После выписки из медучреждения бизнесмена арестовали по обвинению в сексуальном насилии над сотрудником Следственного комитета России, который оказался любовником его жены. По версии следствия, бизнесмен подговорил знакомого, который под угрозой убийства заставил потерпевшего заняться с ним оральным сексом.

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