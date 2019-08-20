Россиянин рассказал о пытках в ФСБ со словами «Ты не понял, куда попал»

Житель города Геленджик (Краснодарский край) Максим Тимошенко рассказал о пытках сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) ради признательных показаний в организации незаконной миграции. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток».

14 августа Тимошенко обратился за юридической помощью в «Комитет против пыток». Он рассказал, что работает в фирме по миграционному учету иностранцев. 8 августа его задержали сотрудники ФСБ и в наручниках отвезли в отдел. Мужчину отправили на допрос, требовали дать показания (в том числе на его начальника) и признаться в организации незаконной миграции, добавили в организации.

По словам потерпевшего, после того как он сказал сотрудникам ФСБ, что примерно год назад уже отвечал на подобные вопросы полицейским в рамках проверки, его начали оскорблять и кричать на него. Тимошенко отметил, что один из сотрудников спецслужбы заявил ему: «Ты не понял, куда попал, — мы не полиция!»

После этого, как сообщили в комитете, потерпевшего стали бить электрошокером и надевать на него полиэтиленовый пакет. Мужчину также били головой об стол. Отмечается, что в момент, когда Тимошенко свалился на пол от болезненного разряда электрошокера, офицер ФСБ нанес ему удар ногой в грудную клетку.

В результате сотрудники спецслужбы выбили из задержанного признательные показания, после чего он смог покинуть отдел. Позже медики констатировали у Тимошенко ушибы, ссадины и кровоподтеки. По факту произошедшего военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) по Краснодарскому гарнизону начал проверку.

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