Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Офицера ФСО обвинили в хищениях на реконструкции 11 башен Кремля

ТАСС: в хищении 700 тыс. рублей при реконструкции башен Кремля обвиняют подполковника ФСО

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве на слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде прокурор огласил новый эпизод обвинения против бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова; ему вменяют хищение 700 тысяч рублей при реконструкции 11 башен московского Кремля, передает ТАСС.

Из обвинительного заключения следует, что Голохвостов, пользуясь своим служебным положением, потребовал от подрядчика в лице компании «Петербургский Ренессанс», занимавшейся реконструкцией башен по госконтракту с ФСО, взятку. В случае отказа офицер угрожал коммерсантам неприятностями.

Голохвостова судят за получение взяток на 20 миллионов рублей при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. На стадии следствия он оформил явку с повинной, но сейчас отвергает свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

Материалы по теме:
Сели все. Опальный игумен, основатель ФБК и миллиардер из ФСБ: самые резонансные процессы и приговоры 2021 года
Сели все.Опальный игумен, основатель ФБК и миллиардер из ФСБ: самые резонансные процессы и приговоры 2021 года
29 декабря
Судимы будут. Российский киллер №1, лидер Ореховской ОПГ и бывший губернатор. Кому суд вынесет приговоры в 2022 году
Судимы будут.Российский киллер №1, лидер Ореховской ОПГ и бывший губернатор. Кому суд вынесет приговоры в 2022 году
8 января

По версии следствия, с 2015-го по 2016 год застройщики платили деньги подполковнику, чтобы он не обращал внимания на нарушения при стройке президентской резиденции. Показания на него дал один из взяткодателей, после чего офицер был задержан в январе 2021 года.

В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело о растрате при строительстве резиденции Владимира Путина. По версии следствия, в декабре 2012 года ФСО заключила контракт на 5,7 миллиарда рублей с предприятием «Атэкс». За эти деньги в Ново-Огарево должны были возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную. Однако компания и субподрядчики не выполняли работы в срок, более того, часть денег оказалась обналичена через фирмы-однодневки. Ущерб от хищения оценили в 1,3 миллиарда рублей.

Фигурантами дела стали чиновники и предприниматели, среди которых миллиардер Дмитрий Михальченко и бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев. Почти все они были осуждены на различные сроки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки по просьбе США
Нурмагомедов сдал положительный тест на коронавирус
Видео с нелепо танцующим Борисом Джонсоном разошлось в сети после скандала
В Швеции зафиксировали рост уровня военной активности России в Балтийском море
Ритуальная фирма предложила засыпать прах усопших россиян в петарды
В Москве ограбили бывшую участницу КВН
Завершено расследование четырех дел о пытках российских осужденных
Сбежавшего из карантинного отеля в Таиланде россиянина нашли в его же номере
Появилось видео задержания ФСБ хакерской группировки REvil и изъятия миллионов
Раскрыты дата и время отмены режима ЧП в регионах Казахстана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter