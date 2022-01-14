Офицера ФСО обвинили в хищениях на реконструкции 11 башен Кремля

В Москве на слушаниях в 235-м гарнизонном военном суде прокурор огласил новый эпизод обвинения против бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова; ему вменяют хищение 700 тысяч рублей при реконструкции 11 башен московского Кремля, передает ТАСС.

Из обвинительного заключения следует, что Голохвостов, пользуясь своим служебным положением, потребовал от подрядчика в лице компании «Петербургский Ренессанс», занимавшейся реконструкцией башен по госконтракту с ФСО, взятку. В случае отказа офицер угрожал коммерсантам неприятностями.

Голохвостова судят за получение взяток на 20 миллионов рублей при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. На стадии следствия он оформил явку с повинной, но сейчас отвергает свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

По версии следствия, с 2015-го по 2016 год застройщики платили деньги подполковнику, чтобы он не обращал внимания на нарушения при стройке президентской резиденции. Показания на него дал один из взяткодателей, после чего офицер был задержан в январе 2021 года.

В марте 2017 года было возбуждено уголовное дело о растрате при строительстве резиденции Владимира Путина. По версии следствия, в декабре 2012 года ФСО заключила контракт на 5,7 миллиарда рублей с предприятием «Атэкс». За эти деньги в Ново-Огарево должны были возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную. Однако компания и субподрядчики не выполняли работы в срок, более того, часть денег оказалась обналичена через фирмы-однодневки. Ущерб от хищения оценили в 1,3 миллиарда рублей.

Фигурантами дела стали чиновники и предприниматели, среди которых миллиардер Дмитрий Михальченко и бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев. Почти все они были осуждены на различные сроки.