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Новак исключил возможность вины «Газпрома» в энергетическом кризисе в Европе

Вице-премьер Новак: ни «Газпром», ни Россия не виноваты в энергетическом кризисе в Европе
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Российский вице-премьер Александр Новак полностью исключил возможность того, что Россия или компания «Газпром» являются виновниками начавшегося в Европе энергетического кризиса. Кроме того, он назвал причины, которые стали причиной сложившейся ситуации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1», сообщает РИА Новости.

«Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни России. Долгая зима, во-первых, вынула из подземных газовых хранилищ. Второе — из-за того, что стала экономика восстанавливаться, сжиженный природный газ, прежде всего из США, из других стран — тот же Катар, который поставляет, — ушел в Азию», — заявил Новак.

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Ранее стало известно, что доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января-ноября прошлого года взлетели более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 47,02 миллиарда долларов. Эти данные раскрыли в Федеральной таможенной службы России.

Марина Совина
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