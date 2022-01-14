Раскрыты доходы «Газпрома» от продажи газа за границу

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам января-ноября прошлого года взлетели более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 47,02 миллиарда долларов. Такая сумма раскрыта в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физический объем экспорта газа за этот период вырос на 2,5 процента (до 186,8 миллиарда кубометров). В ноябре компания нарастила продажи за границу на 3,1 процента по сравнению с октябрем (до 14,3 миллиарда кубометров). В стоимостном выражении экспорт вырос на 16,8 процента, до 7,2 миллиарда долларов.

В ноябре средняя экспортная стоимость поставок газа выросла до 503,5 доллара за тысячу кубометров против 443,5 доллара в октябре.

Доходы компаний Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе-ноябре увеличились на 4,3 процента, до 6,76 миллиарда долларов. В ФТС также рассказали, что Россия в январе-ноябре нарастила экспорт нефти в стоимостном выражении на 49,5 процента, до 99,404 миллиарда долларов. Доходы от поставок электроэнергии составили 1,1 миллиарда долларов, это в 2,6 раза больше, чем за 11 месяцев 2020 года.

В сентябре 2021 года ряд депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Представители Польши и стран Прибалтики просили изучить действия компании, которые, по их версии, и спровоцировали взлет стоимости.